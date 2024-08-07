aiBANK يتواجد بشاطئ قادرون الخاص "لذوي الهمم" للاحتفال بفاعلية اليوم العالمي للشباب

في ضوء استراتيجية وتوجه الدولة للشمول المالي يسعد aiBANK أن يعلن عن إطلاق "مبادرة الاحتفال باليوم العالمي للشباب تحت رعاية البنك المركزي المصري" خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2024، وتهدف المبادرة إلى تقديم أفضل المنتجات والخدمات البنكية التي تلبي احتياجات ذوي الهمم وتسهيل حصول كافة الفئات على الخدمات المصرفية، حيث قام aiBANK بالتواجد بنادي وشاطئ "قادرون" بمدينة دمياط الجديدة، وهو أول شاطئ متكامل لعملاء البنك من ذوي الهمم وذلك من خلال امداد الشاطئ بكراسي كهربائية متحركة وعوامات مخصصة لذوي الهمم والعديد من المنتجات الخاصة بالشواطئ وإقامة حفلات ترفيهية داخل الشاطئ لإسعاد الاطفال من ذوي الهمم، بالإضافة الى إقامة أكثر من ندوة عن التثقيف المالي.

وقد قام aiBANK سابقاً بتقديم العديد من المميزات لذوي الهمم مثل: إصدار أول بطاقة خصم مباشر وبطاقات الدفع مقدماً وطباعة نماذج فتح الحساب بطريقة برايل، إلى جانب طباعة النشرة التعريفية للشمول المالي الصادرة من البنك المركزي المصري بطريقة برايل حصري، مع توفير فيديو بخط واضح للعملاء من ذوى الهمم للتسهيل عليهم في فروع البنك التي تخدم العملاء من ذوي الهمم.

بالإضافة إلى ذلك نجح البنك في تجهيز البنية التحتية لفروعه داخل وخارج القاهرة لتجهيزها لاستقبال العملاء من ذوي الهمم مع الأخذ في الاعتبار أن يتم تجهيز كافة الفروع الجديدة لنفس الغرض والتي سيتم افتتاحها لاحقاً، كما تم تجهيز عدد 54 ماكينات صراف آلي ATM لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، وتجهيز كافة الماكينات الجديدة لتناسب التعامل معهم.

وفي هذا السياق، أعربت هبة السعيد، مدير عام قطاع الشمول المالي لـ «aiBANK»، على حرص البنك على وضع علامات ولافتات بالفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، وتوفير آلية لهم لمتابعة استخداماتهم للحسابات بصورة دورية والاتصال بالعملاء من ذوي الإعاقة البصرية والتأكد من قيامهم بالعمليات التي تمت على حسابهم، وأيضاً توفير نظام انتظار منفصل عن العملاء العاديين حيث تكون الأولوية على جهاز النداء الآلي لخدمة العملاء من ذوي الهمم، كما تم توفير رامب وكراسي متحركة خاصة بالفروع المجهزة لاستقبالهم.

كما يوفر البنك أيضاً خدمة الشباك الواحد بالفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، كما يتيح الخدمات الخاصة بتلك الفروع والماكينات على قنوات البنك الالكترونية بصورة يسهل الوصول إليها، كما تم تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بكافة الأحكام الواردة من البنك المركزي المتعلقة بذوي الهمم وكذلك على نظام قاعدة البيانات بالبنك الخاصة بتعريف فئة ذوي الهمم وقبول الختم والبصمة كتوقيع على التعاملات البنكية وتوفير آليه للعملاء من ذوي الهمم لمتابعة استخداماتهم للحسابات بصورة دورية.

والجدير بالذكر أن جهود aiBANK لم تقتصر على تهيئة البنية التحتية وإطلاق بعض المنتجات المصرفية الخاصة بذوي الهمم، بل امتدت أيضاً إلى تأهيل الكوادر البشرية بالبنك وتدريب العاملين به، حيث تم تدريب عدد من الكوادر لتسهيل التواصل مع ذوي الهمم وإخطارهم بكافة الإجراءات والسياسات المتعلقة بتعليمات البنك المركزي المصري، ومنها وضع الأولوية لذوي الهمم أثناء تواجدهم بالبنك دون التقيد بأرقام انتظار، بالإضافة إلى توفير موظفين مدربين على لغة الإشارة في الفروع المخصصة لاستقبال ذوي الهمم.