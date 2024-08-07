وكيل "تعليم الأقصر" يوجه ببحث مشكلات التقديم برياض الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

دعا الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أولياء الأمور الذين جاء تنسيق تقديمهم لأطفالهم في مرحلة رياض الأطفال غير موافق لرغباتهم، بالتوجه إلى مقر المديرية بالعوامية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه لتقديم طلبات لإعادة النظر فيها.

يشار إلى أن تقديم طلبات الالتحاق برياض الأطفال على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة كان قد بدأ في الأول يونيه 2024 ، وانتهى يوم 30 يونيو 2024، وقام أولياء الأمور بتسجيل رغباتهم على الموقع، وتم التوزيع مركزيا من قبل وزارة التربية والتعليم، ونتيجة لوجود بعض الملاحظات والاعتراضات على التوزيع من قبل أولياء الأمور، وعلى إثر ذلك أصدر وكيل تعليم الأقصر توجيهاته بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الأمر، وإعداد تقرير وتقديمه للوزارة.

وفى نفس السياق، أسفرت نتيجة مسابقة "الأخصائي الاجتماعي المثالي مسئول الاتحادات الطلابية " عن فوز " ليلى عبدالجواد السيد " أخصائية اجتماعية بمدرسة الأقصر الثانوية بنات ، إدارة الأقصر التعليمية بالمركز الثاني الجمهوري للمرحلة الثانوية . بينما حصلت " أمل نجيب أحمد فؤاد " أخصائية اجتماعية بمدرسة الحبيل الإعدادية المشتركة ، إدارة البياضية التعليمية علي المركز التاسع للمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

وقد أشاد وكيل تعليم الأقصر، بالمتابعة الجيدة والفعالة من الإدارة العامة للشئون التنفيذية، برئاسة هشام عبد الستار مدير عام الإدارة للأنشطة التربوية ودعمها، وكذا توجيه التربية الاجتماعية برئاسة أمير عبد الرسول الموجه العام، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.