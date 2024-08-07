وفاة عروس فى ليلة الزفاف ببنى سويف بعد تعرضها لإعياء

لفظت عروس أنفاسها الأخيرة أثناء نقلها إلى المستشفى، بعد تعرضها إلى إعياء مفاجئ ليلة الزفاف بقرية قفطان الغربية التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف.

وتعرضت عروس لحالة إعياء شديد داخل منزلها ليلة حنتها بقرية قفطان الغربية التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، وتم إخطار غرفة عمليات النجدة بمحافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى "ح.ا" 18 عاما فى حالة إعياء شديد إثر تعرضها لحالة إعياء شديد وتم نقلها إلى مستشفى بنى سويف التخصصى وتوفيت أثناء تحويلها للمستشفى، وسادت حالة من الحزن الشديد داخل القرية بعد خبر وفاة العروس.