وزير الطيران يستقبل السفير اليابانى ومسئولي هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)

كتب أحمد مصطفى

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان بالقاهرة وكاتو كين المدير التنفيذي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بالقاهرة ، والوفد المرافق لهما، بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين المصري والياباني، ولمتابعة آخر مستجدات المشروعات الجارية وتعزيز العلاقات المشتركة بما يلبي متطلبات التطوير المستقبلي في مجال الطيران المدني.

و في إطار جهود التعاون المشترك بين وزارة الطيران المدني وهيئة التعاون الدولى چايكا وتزامنًا مع بدأ التشغيل التجريبي لمبني الركاب الجديد بمطار برج العرب الدولي.

ورحب الدكتور سامح الحفنى، بالسفير الياباني والمدير التنفيذي لمكتب "جايكا" بالقاهرة مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية الراسخة بين مصر واليابان في ضوء ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وما نتج عنها من علاقات اقتصادية بناءة في العديد من قطاعات الدولة ومنها الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطيران المدني من خلال مشروع تطوير مبنى الركاب رقم (2) بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" والذي يعد خطوة واعدة نحو تحويل المطارات المصرية إلى "مطارات صديقة للبيئة" بالاعتماد على دعم جهود التحول للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن الفترة القادمة سيتم نقل الرحلات الجوية تدريجيًا للمبنى الجديد ليصبح إضافة جديدة لمنظومة المطارات المصرية بتحويلها إلى مطارات صديقة للبيئة بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.

كما أعرب وزير الطيران المدنى عن ترحيبه بمزيد من التعاون والشراكات الفعالة مع الجانب الياباني فى مختلف أنشطة النقل الجوى مما يعزز الإستعانة بالإمكانيات التكنولوجية المتطوره داخل منظومة المطارات المصرية ونقل الخبرات اليابانية فى مختلف الأنشطة.

ومن جانبه، أشاد السفير الياباني بالتعاون المثمر مع الجانب المصري، معربًا عن سعادته بقرب التشغيل النهائي لمشروع مبنى الركاب رقم (٢) بمطار برج العرب الدولي، مؤكدًا حرص بلاده على توثيق مزيد من العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود التنمية بمصر، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده الدولة المصرية في ضوء مسيرة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة على كافة الأصعدة؛ لاسيما الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتعزيز منظومة المطارات المصرية،، معربًا عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون وبرامج الشراكة الاقتصادية مع قطاع الطيران المدني خاصة في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية.

وأشار السفير اليابانى إلى أن تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو في سبتمبر الماضي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين؛ متطلعًا إلى زيادة عدد الرحلات المباشرة في المستقبل القريب، مما سيساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة وتعزيز حركة الشحن الجوي في ضوء زيادة حجم الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين .