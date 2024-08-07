وزير الدفاع الأمريكى: لن نتسامح مع أى هجوم يستهدف قواتنا فى الشرق الأوسط

واشنطن (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أى هجوم يستهدف قواتها فى الشرق الأوسط، وذلك غداة إصابة جنود أمريكيين فى قصف صاروخة طال قاعدة عين الأسد بالعراق.

وتعهد أوستن- حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- بالرد على أي هجوم يستهدف الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، قائلا "إن البنتاجون أرسل تعزيزات عسكرية إضافية للشرق الأوسط؛ لمواجهة أي تهديدات طارئة تتعرض لها القوات الأمريكية أو حلفاؤها بالمنطقة".

وأضاف: "يجب أن يكون الجميع على يقين بأن الولايات المتهدة لن تتساهل إزاء الهجمات على جنودها في المنطقة، وقد عدلنا وجودنا العسكري؛ لتدعيم دفاعتنا والتزامنا الراسخ بحماية إسرائيل".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد ذكرت أن هجوما صاروخيا وقع، أمس الأول الاثنين، ضد القوات الأمريكية والتحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" غربي العراق؛ ما أسفر عن إصابة 5 أمريكيين.