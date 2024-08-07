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وزير الاستثمار يستمع لشرح تفصيلى عن الخدمات المقدمة فى مهرجان العلمين الجديدة

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 08:43 م
وزير الاستثمار يستمع لشرح تفصيلى عن الخدمات المقدمة فى مهرجان العلمين الجديدة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب
رامى محيى الدين

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استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لشرح نفصيلى من الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقى عن الخدمات المقدمة في مهرجان العلمين الجديدةوأشاد بمستوى الخدمات المقدمة فى مهرجان العلمين.

وتفقد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة عمرو الفقى والوفد المرافق له منطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان.

ويأتى مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.
 
وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.







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