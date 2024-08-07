وزيرة خارجية ألمانيا تناشد الجميع بالتخلى عن مسار التصعيد فى الشرق الأوسط

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ناشدت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، الجميع بالتخلي عن مسار التصعيد المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، التي وصلت مرة أخرى إلى مفترق طرق.



وشددت وزيرة الخارجية الألمانية، على ضرورة عدم إهدار فرصة وقف اطلاق النار لأسباب إنسانية واطلاق سراح الرهائن وتخفيف من المعاناة في غزة.



وأكدت "بيربوك" - في تصريح نشرته وزارة الخارجية الألمانية على موقع (إكس) اليوم الثلاثاء - أهمية تركيز الجهود لتحقيق هذا الأمر والذي من شأنه أن يسهم في خفض التصعيد الإقليمي، موضحة أن برلين تراقب عن كثب الوضع وتتواصل مع الشركاء الدوليين.