مياه سوهاج تعلن استلام محطة رفع صرف صحى الدناقلة بمركز المنشاة

سوهاج عمرو خلف

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الاستلام الابتدائى لمحطة رفع صرف صحى الدناقلة بمركز المنشاه والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الشركة تولى اهتماما كبيرا بقطاع الصرف الصحى والإرتقاء بأداءها وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج على ضرورة الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة ومتابعة أهم الإجراءات التنسيقية اللازمة تمهيداً للاستلام الابتدائي للمحطة استعداداً لدخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة لأكثر من 8 آلاف نسمة بالقرية بخدمة الصرف الصحي.

وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى بالشركة أن محطة الدناقلة تبلغ طاقتها التصميمية 140 لتر لكل ثانية وتضم شبكات انحدار بطول 15900 متر طولى وخط طرد بولى إيثيلين قطر 500 مم بطول 5000 متر وعدد 1100 غرفة منزلية لتخدم 8 آلاف نسمة بقرية الدناقلة بمركز المنشاه، وذلك بهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى لتحسين الحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.