اليوم السابع
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مياه بنى سويف تنفذ حملة طرق أبواب بقرية الشناوية

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 10:08 ص
مياه بنى سويف تنفذ حملة طرق أبواب بقرية الشناوية جانب من الحملة
بنى سويف هانى فتحى

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نفذ فريق التوعية بشركة مياه بنى سويف حملة طرق أبواب بقرية الشناوية بمركز ناصر للسماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، وكذلك تعريف المواطنين بالخدمات المستحدثة المقدمة من الشركة، حيث تم لصق بورشورات توعوية بكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى، تنفيذا لتوجيهات المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باستمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية المختلفة لتعزيز ورفع الوعي المائي لدى المواطنين و كذلك رصد الشكاوي من خلال التعامل المباشر مع المواطنين.

وقالت المهندسة دينا عمر فى بيان لها أن تلك الحملات  فى إطار حرص الشركة الدائم على جودة الخدمة المقدمة وضرورة التواجد بين المواطنين بالقرى لبحث ومناقشة شكواهم وكذلك الإستماع لآرائهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى الهدف من تلك الحملات هو تعريف المواطنين بآلية الشكاوى وكيفية التواصل مع الشركة من خلال رقم 125 للخط الساخن فى حالة حدوث أى شكوى متعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.







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