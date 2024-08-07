موسوعة "نامبيو" العالمية: جنيف المدينة الأغلى على مستوى العالم

جنيف (أ ش أ)

أظهرت موسوعة قاعدة البيانات العالمية "نامبيو" أن مدينة جنيف السويسرية ، تصدرت المركز الأول فى قائمة المدن الأغلى على مستوى العالم تلتها مدينة زيورخ فى المركز الثانى ثم مدينة نيويورك الأمريكية فى المركز الثالث وسان فرانسيسكو فى المركز الرابع.

وذكرت صحيفة "لوسوار" البلجيكية اليوم الأربعاء، أن الخبراء في الموسوعة وضعوا عدة معايير لإنشاء قائمتهم استندوا فيها على أسعار الإيجار والمطاعم والقوة الشرائية المحلية ، التي تتوافق بشكل أساسي مع قيمة العملة المحلية ومتوسط سعر تكلفة المعيشة.

وذكرت صحيفة "لوطون" السويسرية، إحدى الصحف اليومية الرائدة في سويسرا والتي تصدر باللغة الفرنسية وتوزع في جنيف ، أن مدينة جنيف حصلت على المركز الأول برصيد 74ر101 مما يجعلها أغلى مدينة في العالم تلتها مدينة زيورخ في المركز الثاني برصيد 42ر100.

وجاء تصنيف موسوعة "نامبيو" كالآتي : جنيف المركز الأول ..زيورخ المركز الثاني ..نيويورك المركز الثالث ..سان فرانسيسكو المركز الرابع ..بوسطن المركز الخامس ..وريكيافيك" (أيسلندا) المركز السادس ..واشنطن العاصمة (الولايات المتحدة) المركز السابع ..وسياتل المركز الثامن ..ولوس أنجلوس المركز التاسع ..وشيكاجو المركز العاشر.

يذكر أن موسوعة "نامبيو" تعد من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم.