اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 03:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخص وإصابة 7 فى انفجار غاز وإطلاق أعيرة نارية فى فيينا

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 02:09 م
مصرع شخص وإصابة 7 فى انفجار غاز وإطلاق أعيرة نارية فى فيينا الشرطة النمساوية ـ صورة أرشيفية
فيينا (أ ش أ)

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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 أخرون فى انفجار غاز بأحد المنازل بمنطقة اوتاكرينج فى العاصمة النمساوية فيينا.

وأفاد بيان للشرطة النمساوية اليوم الأربعاء، بأن القتيل هو مستأجر الشقة، وهو صربي (47 عاما) وقد فرضت قوات الامن طوقا امنيا واسعا على المنطقة .

وأوضح البيان أن القتيل ألقى أشياء من نافذة شقته إلى الشارع، كما أطلق طلقات نارية وخرب امدادات الغاز متعمدا - بحسب تأكيد الجيران - وقد وصلت الشرطة على الفور مع فرقة كبيرة من القوات الخاصة وطوقت منطقة كبيرة .

وأشار إلى أن دوافع الحادث غير معروفة وقد حاولت الشرطة التفاوض مع هذا الشخص الا أن الأمر فشل مما دفعها لاقتحام الشقة وتصفية الهجوم.







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