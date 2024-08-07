اليوم السابع
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مستشار وزير التعليم العالى: 75 رغبة أمام الطالب عليه تسجيلها بمكاتب التنسيق

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 06:56 م
مستشار وزير التعليم العالى: 75 رغبة أمام الطالب عليه تسجيلها بمكاتب التنسيق السيد عطا مستشار وزير التعليم العالي لسياسات القبول والتنسيق
إبراهيم حسان

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قال السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول والتنسيق، أن مكتب التنسيق منذ سنوات يعمل بشكل إلكترونى، وهناك تنسيق بين وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات لتجهيز معامل حاسب إلى بالكليات المختلفة بالجامعات المصرية، لتوفير تسجيل الرغبات للطلاب وهناك متخصصين يوفروا المساعدة لهم.

أضاف عطا، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى يذاع عبر قناة dmc، أن الطالب الذى يريد كلية بعينها عليه كتابة كل كليات القطاع، فمثلا إذا أراد طالب كلية الطب فعليه أن يكتب كل كليات الطب، ولا يترك كلية منها حتى لا يفقد مكان له فى كلية منها.

وتابع السيد عطا: "يمكن للطالب تعديل رغباته فى مدة 5 أيام على أن يقبل مكتب التنسيق آخر تعديل للرغبات التى يسجلها الطالب على الموقع الإلكترونى، وهناك 75 رغبة على الطالب أن يسجلها فى أيام التنسيق".

 

 







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