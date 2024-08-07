اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسئول روسى: خسائر قوات كييف تجاوزت 115 ألف عسكرى منذ منتصف يونيو الماضى

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 09:55 ص
مسئول روسى: خسائر قوات كييف تجاوزت 115 ألف عسكرى منذ منتصف يونيو الماضى سيرجى شويجو
موسكو (أ ش أ)

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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسى سيرجى شويجو، أن خسائر الجيش الأوكرانى تجاوزت 115 ألف عسكرى منذ منتصف يونيو الماضى.

وأشار شويجو، في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى أن الغرب يسعى إلى وقف العمليات القتالية بأوكرانيا لإتاحة الفرصة لقوات كييف إعادة تجميع صفوفها.

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي قد صرح "الثلاثاء" بأن أوكرانيا لم ترد بعد على مقترحات السلام التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، مشيرا إلى أن مناقشة مؤتمر جنيف بشأن أوكرانيا، أو ما يسمى بصيغة زيلينسكي أو غيرها من الصيغ ليس لها أي معنى.

وتابع "إن إجراء مفاوضات دون مفاوض رئيسي يبدو غريبا بعض الشيء".

وكان بوتين قد اقترح -في وقت سابق- شروطا جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم، و جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ككيانات تابعة لروسيا الاتحادية، وتعزيز وضع عدم الانحياز، وخلو أوكرانيا من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح، وإلغاء العقوبات ضد روسيا.
 







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