مروان الفائز بمسابقة التحدث بالفصحى يحصد 98.17% فى الثانوية العامة

دمياط معتز الشربينى

نجح الطالب مروان أحمد ابو الروس ابن مدينة عزبة البرج بدمياط الطالب الأول على مستوى الوطن العربى فى التحدث باللغة العربية الفصحى بتفوق فى الشهادة الثانوية العامة لهذا العام بمجموع درجات 402.5 بنسبة 98.17 شعبة علمى رياضة، وأعلن عن رغبته فى الالتحاق بإحدى كليات الهندسة.

مروان أبو الروس هو الطالب المثالى على مستوى الجمهوري لعام 2022\2023، الطالب المثقف على مستوى الجمهورية فى المشروع الوطنى للقراءة الموسم الثالث، أمين اتحاد طلاب إدارة عزبة البرج التعليمية.

كان الطالب مروان محمد أحمد هاشم أبو الروس من مدرسة عزبة البرج الثانوية قد فاز بالمركز الأول على مستوى الوطن العربى فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو فى عامها الثلاثين.