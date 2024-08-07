مخاوف بين شركات طيران دولية من التحليق فى أجواء إسرائيل

رام الله (أ ش أ)

انضمت شركات طيران دولية إلى شركات أخرى فى خطوة إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، فى حين مددت شركات أخرى تعليق الرحلات، وسط قلق من التحليق فى أجواء إسرائيل، نتيجة مخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية وتحسبا لضربة انتقامية من جانب إيران ضد إسرائيل .

وذكرت صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية - فى نسختها باللغة الإنجليزية - أن " الناقل الأمريكى الأكثر تأثرًا، حيث ألغت دلتا إيرلاينز جميع رحلاتها حتى نهاية أغسطس الجاري بينما ألغت يونايتد إيرلاينز جميع رحلاتها حتى إشعار آخر".

وتم إلغاء جميع رحلات مجموعة لوفتهانزا الألمانية بما في ذلك الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وبروكسل إيرلاينز ويورو وينجز ولوفتهانزا نفسها حتى 12 أغسطس الجاري، أما فلاي دبي ألغت بعض الرحلات الجوية ، وقد تستأنف عملياتها من وإلى مطار بن جوريون الإسرائيلي وكذلك الخطوط الجوية الإثيوبية غدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوط الجوية الهندية ألغت أيضا رحلاتها حتى 10 أغسطس الجاري وشركة الطيران اليونانية إيجيان وطيران البلطيق وإيبيريا إكسبريس حتى إشعار آخر.

وتحاول شركات الطيران الإسرائيلية "أركيا إسرائيل إير" مواصلة عملها ولكن بعضها اضطر إلى خفض الرحلات بسبب استخدام الطائرات التي تستأجرها؛ وتٌسير شركة الطيران الإسرائيلية "العال" رحلات منتظمة على مدار اليوم لإعادة الإسرائيليين العالقين في أثينا باليونان ومدينة لارنكا القبرصية.

وخفضت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل من "AA-" إلى "A+" في ظل المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالفعل لإسرائيل، كما خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل على خلفية مخاطر الحرب.