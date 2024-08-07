اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 08:38 م
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محافظ قنا يستقبل وفدا من الاتحاد المحلى لنقابات عمال قنا والأقصر

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 08:14 م
محافظ قنا يستقبل وفدا من الاتحاد المحلى لنقابات عمال قنا والأقصر جانب من الفاعلية
قنا صابر سعيد

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استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفدا من الاتحاد المحلى لنقابات عمال محافظتى قنا والأقصر برئاسة سيد حامد ونائبه عبد النبى سيد وأعضاء مجلس النقابة بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد.


أشاد محافظ قنا، بدور الإتحاد المحلى لنقابات عمال محافظتى قنا والأقصر فى دعم العمال من خلال خطة لتدريب شباب وفتيات المحافظة بالتنسيق مع الجهات الشريكة فى تنظيم ملتقيات توظيف توفر فرص عمل جادة، مؤكدا على السعى لإقامة علاقات متوازنة وودية بين طرفى العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب العمل" فضلا عن الدور الهام للمنظمات النقابية والعمال فى استقرار الأوضاع وخلق فرص تدريب وتأهيل لسوق العمل لزيادة العملية الإنتاجية ومدى تثقيف وتطوير النقابات للعمال لمعرفة حقوقهم وواجبتهم ومناقشة رفع كفاءة الأنشطة العمالية.


وقدم سيد حامد رئيس الاتحاد لمحلى لنقابات عمال قنا والأقصر، درع الاتحاد لمحافظ قنا لثقة القيادة السياسية وتعينه محافظا لقنا.







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