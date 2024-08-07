محافظ قنا: اجتماع شهرى مع الصحفيين والإعلاميين لمناقشة القضايا بموضوعية

قنا صابر سعيد

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، المشكلات الخاصة بقطاع الصحة والحلول المقدمة لها، وكيفية الارتقاء بأداء القطاع الصحى على مستوى المحافظة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، من ممثلى الصحف، والإذاعة، والتليفزيون، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، وأحمد الأفيونى، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين، والمستشار الإعلامى لمحافظة قنا .

قال محافظ قنا، إنه تم التنسيق مع جامعة جنوب الوادى لعمل بروتوكول تعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات مديرية الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين.

وطالب عبد الحليم، وكيل وزارة الصحة والسكان بإعداد خريطة بيانات شاملة أعداد المستشفيات والوحدات الصحية وخاصه التى تعمل على مدار 24 ساعه وعدد الأسرة بها والتخصصات المتوافرة، فضلا عن الأماكن المخصصة لإصدار تصاريح الوفاة.

وكشف محافظ قنا خلال الاجتماع، عن خطته لعقد اجتماع شهرى مع الصحفيين والإعلاميين، لعرض إنجازات مختلف المجالات، ومناقشة المقترحات والقضايا والمشكلات الجماهيرية بموضوعية، بحضور القيادات التنفيذية، والعمل على تذليل العقبات للنهوض بحياة المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المحافظة تضم عدد كبير من الوحدات الصحية تقدم الرعاية الطبية الأولية للمواطنين يليها دور المستشفيات العامة والمركزية فى تقديم الخدمات المتخصصة، لافتا إلى أن الوحدات الصحية تعمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، مع تقسيم كل إدارة إلى قطاعات بها وحده مركزية تخدم المنطقة على مدار اليوم، بواقع 24 وحدة مركزية على مستوى المحافظة.

وانتهى الاجتماع إلى مجموعه من المخرجات أبرزها، التأكيد على أهمية التواصل مع الصحفيين والإعلاميين النقابين والمعتمدين، ومناقشة القضايا التى يطرحونها مع الجهات المعنية، تفعيل رسائل الوعى الإيجابى نحو المجتمع والمواطن داخل المحافظة، تحسين خدمات مكاتب الصحة والوحدات المختصة بإصدار تصاريح الدفن والوفاة، تفعيل دور إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة فى الرقابة على المراكز والعيادات الخاصة لمنع استغلال المرضى والمواطنين.