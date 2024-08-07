محافظ شمال سيناء يسلم أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة

شمال سيناء - محمد حسين

سلم اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الأجهزة التعويضية والطبية لذوى الإعاقة ضمن القافلة الطبية التى أطلقتها إحدى المؤسسات الأهلية مؤسسة "مصر الخير" بمراكز المحافظة.



وأعرب محافظ شمال سيناء، عن كل الشكر لكل من له يد في مساعدة ذوي الهمم من أبناء محافظة شمال سيناء ، معرباً عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه الاحتفالية .

وأوضح محافظ شمال سيناء أن مصر تخلصت من الإرهاب الأسود في فترة قصيرة جداً مقارنة بباقي الدول التي أصابها الإرهاب ولم تستطع التخلص منه حتى الآن ، مشيداً بقرارات القيادة السياسية الحكيمة في هذا الأمر وتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف ربوع الوطن.

وأشار المحافظ الي إن القافلة الطبية لذوي الإعاقة شملت إجراء الكشف الطبي على أكتر من 600 مستحق في مراكز المحافظة وتقديم العلاج الطبي اللازم إضافة إلى تسليم الأجهزة التعويضية والطبية والتي شملت تسليم عدد 107 سماعة طبية 260كرسي ، عدد 82 طرف صناعي.

