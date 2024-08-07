محافظ بنى سويف يستعرض مع حماية المستهلك خطط الرقابة على الأسواق

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،لقاء موسعا بقاعة ديوان عام المحافظة ، بحضور : بلال حبش نائب المحافظ ، ضمن برنامج زيارة إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك للمحافظة " اليوم" ، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة علي الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والإلتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

شهد اللقاء حضور:المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف ، ورؤساء الوحدات المحلية والتضامن الاجتماعي، الطب البيطري، الصحة،مباحث التموين،ومديري إدارات التموين ، ومأموري الضبطية القضائية التابعين للجهاز ، والبيئة والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء، تم عرض "presentation " تضمن الإشارة إلى مجمل الجهود التي نفذنتها المحافظة في مجال الرقابة على الأسواق ومراقبة الأسعار ، والتي شملت العديد من الخطوات العملية الجادة ، منها إطلاق المحافظة لمبادرة تحت شعار " السعر مش سر " ضمن حزمة من مجموعة من الإجراءات تنفذها المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار،خاصة السلع الأساسية والتموينية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وأجهزة التموين المعنية، حيث تستهدف المبادرة توعية المواطن سواء كان تاجرا أو مستهلكاً من خلال حثه على المشاركة الفاعلة ومساعدة أجهزة الدولة المعنية في جهودها في هذا الشأن، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالوقوف على مشكلات المواطنين والعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياته.

وتم عرض سريع لآليات تفعيل المبادرة ، من خلال خطة تنفيذ شملت المرور على المحلات والأسواق والأنشطة التجارية للتوعية والتعريف بالمبادرة ووضع ملصقات تحتوى على"بار كود"" (QR) الخاص بالمبادرة وكافة التفاصيل عنها وكيفية التواصل والإبلاغ عن أية مخالفات ، حيث تم توزيع تلك الملصقات على الوحدات المحلية ، بجانب عقد اجتماعات مع الغرفة التجارية والتموين لتكثيف الجهود المشتركة في مجال الحملات الرقابية على الأسواق وكافة الأنشطة التجارية ، بالتوازي مع الحملات التي تشرف عليها قيادات المحافظة وحملات المرور من الإدارات المعنية بالديوان العام

وفي كلمته رحب محافظ بني سويف برئيس جهاز حماية المستهلك في زيارته للمحافظة ، مشيداً بالتعاون بين المحافظة والجهاز سواء الرئيسي أو الفرعي بالمحافظة ،والذي يتثمل في العمل بمنظومة الفريق الواحد وككيان متكامل في مجال الرقابة على الأسواق ، من خلال تضافر جهود كافة الجهات الرقابية من التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك ولجان المتابعة والمرور الميداني ، منوها عن أن المبادرة التي تم إطلاقها "السعر مش سر" تعد تأكيداً على استقرار السوق المصري في الفترة الحالية بفضل ثبات سعر الصرف وتحركها المحدود صعودا أو هبوطا ، الأمر الذي أصبح معه زيادة أو تحريك أسعار السلع غير مُبرر أو مقبول

كما أشار المحافظ إلى أن أهم ما يميز تلك المبادرة ، هو توظيف عامل التكنولوجا فيها من خلال الباركود مما يضفى على الشكاوى نوعا من المصداقية والشفافية والتوثيق ، وذلك بالتوازي مع الوسائل والآليات الأخرى من الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين سواء محليا أو مركزيا ، وهو ما يعزز من جهود ضبط الأسواق ومراقبة أسعار السلع ، مؤكدا على أهمية المشاركة الشعبية وتأكيد دور المواطن الإيجابي في المساهمة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ، باعتباره من أهم أطراف أضلاع المنظومة من التجار والجهات الرقابية والمستهلكين

من جانبه أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن شكره للمحافظ "د.محمد هاني غنيم" على الدعوة الكريمة، لزيارة بني سويف ، موضحا أن الهدف من تلك الزيارات المتابعة الميدانية لحركة الأسواق ومدى انضباطها في مختلف المحافظات وخاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على أسعار صرف الدولار، مما يستوجب متابعة أن يكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع الغذائية تتناسب مع تلك الإجراءات ، خاصة وأن مشكلة زيادة الأسعار باتت من الموضوعات التي تؤرق المواطنين بشكل عام على اختلاف مستوياتهم ودخولهم ، مطالباً بأهمية توعية التجار والمستهلكين من المواطنين على حد سواء باهمية الإعلان عن الأسعار والتي تعد من المخالفات التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك ، مطالبا بتعزيز التنسيق بين كافة الجهات الرقابية من الأجهزة والجهات التنفيذية المختصة في تكثيف الحملات المتابعة والرقابة على الأسواق ، خاصة في ظل الإجراءات والخطوات غير المسبوقة والمتنوعة التي اتخذتها المحافظة بقيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لتعزيز جهود الرقابة الأسواق.