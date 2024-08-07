اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 05:41 م
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محافظ الوادى الجديد يبحث مع وزير التعليم العالى اعتماد كليات الهندسة والتمريض

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 05:02 م
محافظ الوادى الجديد يبحث مع وزير التعليم العالى اعتماد كليات الهندسة والتمريض جانب من الزياره
الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

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التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر وزارة التعليم العالى بالقاهرة، وذلك لمناقشة سبل دعم جامعة الوادى الجديد وسرعة اعتماد كليات الهندسة والتمريض؛ للتوسع فى توفير التخصصات المختلفة وتخريج كوادر مؤهلة من أبناء المحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره للتعاون المثمر مع الوزارة لدعم وتطوير قطاع التعليم الجامعى بالمحافظة.

كما بحث الطرفان تنسيق الجهود للبدء فى تنفيذ مشروع (أرض الجامعات المصرية) الذى تم وضع حجر الأساس له فبراير الماضى خلال زيارة المجلس الأعلى للجامعات للمحافظة؛ بهدف تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمى وتطبيق التجارب الزراعية والتكنولوجية.

 







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