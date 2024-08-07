محافظ المنيا فى ندوة المشروعات الخضراء الذكية: لن ندخر جهدا للوصول لهدفنا

المنيا-حسن عبد الغفار

شارك اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، فعاليات الندوة التعريفية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى نسختها الثالثة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

أوضح محافظ المنيا، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي بما يعود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين، لافتاً إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تشمل الفئات التالية: فئة المشروعات كبيرة الحجم، فئة المشروعات المتوسطة، فئة المشروعات المحلية الصغيرة، فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

تناولت الندوة مفهوم المشروعات الذكية، وأمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي، والمكون الأخضر والجدوى الاقتصادية والتوسع والأثر المستدام و تكافؤ الفرص والمشروعات الذكية المستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي، ماهية المشروعات الخضراء وأهدافها، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الخضراء، طرق و خطوات التسجيل بالمبادرة، ومعايير تقييم المشروعات ومنها (كفاءة استخدام الموارد الطبيعية- استخدام الطاقة النظيفة- كفاءة استخدام الطاقة- نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء- وإجراءات صون التنوع البيولوجي خلال مراحل الإنتاج).

ومن الجدير بالذكر، انه يتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونياً من خلال رابط التسجيل www.sgg.egعلى أن تستوفي المشروعات كافة الشروط التالية: أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، أن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، والحد الأدنى للمشروعات التي ما زالت قيد التطوير هو وجود دراسة كاملة وإثبات لصحة الفكرة وقابليتها للتنفيذ، وأن يستوفي المشروع الحد الأدنى من الاشتراطات وهي أن يتضمن مكوناً تكنولوجياً ومكوناً يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر).

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ومحاضرين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى ( المجلس القومى للمرأة - جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر )، عدد من أصحاب المشروعات والمستثمرين.