محافظ الغربية يكرم سكرتير عام المحافظة لبلوغها سن المعاش

الغربية مصطفى عادل

كرم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، نجوى العشيري السكرتير العام لمحافظة الغربية ، وذلك خلال احتفالية بديوان عام المحافظة، بمناسبة بلوغها سن المعاش القانوني، وتقديرا لجهودها خلال فترة عملها بالمحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ و المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، وجيهان القطان مدير عام مكتب المحافظ ومديري الإدارات بالديوان العام .

وأكد محافظ الغربية أن هذا التكريم، هو تقدير لما قدمته من عطاء على مدار عملها بالمحليات مؤكدا أن تكريم المجتهدين، هو حق أصيل للاحتفاء بهم وتحفيزا لخلفائهم للتقاني في العمل وبذل المزيد من الجهد لخدمة أهالي الغربية.

وأكد "الجندي" على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الخطط التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

ومن جانبها عبرت السكرتير العام للمحافظة عن سعادتها وامتنانها بهذا التكريم، وعن شكرها لتلك اللفتة الطيبة والمشاعر التي لمستها من الجميع المليئة بالود والوفاء، مؤكده على أنها لم يدخر أي جهد خلال الفترة التي قضتها داخل محافظة الغربية، مشيدة بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه، والتي يسودها الود والاحترام والحزم، بما ينعكس على سرعة انهاء مصالح المواطنين في قطاعات العمل المختلفة.

كما اكدت على أن ما تم إنجازه في محافظة الغربية هو نتاج العمل بروح الفريق الواحد متمنياً دوام التوفيق والسداد لتحقيق التنمية.



