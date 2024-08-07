محافظ الإسكندرية: 7 قوافل طبية مجانية بنطاق الأحياء خلال شهر أغسطس

‏‎ الإسكندرية جاكلين منير ‏‎

‏‎أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 7 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أغسطس وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يوم 7 أغسطس قافلة طبية بوحدة الاسد بنطاق حي العامرية، وتقام يومي 11, 12 أغسطس قافلة طبية بوحدة العلا بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتقام أيضًا يومي 13,14 أغسطس قافلة طبية بوحدة بنجر 18 بمركز ومدينة برج العرب.

وتقام يومي 18,19 أغسطس قافلة طبية بوحدة أبيس 8 بنطاق حي وسط، كما تقام أيضًا يومي 20, 21 أغسطس قافلة طبية بوحدة أبيس 10 بنطاق حي وسط، بينما تقام قافلة طبية بوحدة بنجر 14 يومي 25, 26أغسطس بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

وتختتم مديرية الصحة شهر أغسطس بقافلة طبية يومي 27,28 أغسطس بوحدة بنجر 19 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.