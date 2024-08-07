محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة أوائل طلاب الثانوية العامة الثلاثة من أبناء محافظة الإسكندرية لتهنئتهم بمناسبة تفوقهم الدراسي وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية للطلاب الثلاثة، أنهم نماذج مشرفة لمحافظة الإسكندرية، ومثال يحتذى به فى الجد والاجتهاد، مضيفًا بأن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطلاب وأسرهم فرحتهم بهذا التفوق الذي جاء نتيجة لجهود مكثفة من أولياء أمورهم، بجانب العناصر المتميزة داخل المدرسة على مدار العام الدراسي، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته لكون ثلاثة من أبناء محافظة الإسكندرية ضمن أوائل الثانوية العامة؛ حيث جاء ضمن أوائل الشعبة الأدبية: في المركز الأول الطالبة ندى أحمد حسن مرسي بمجموع 394.5، وفي المركز الرابع الطالب اياد عادل زكي حسين بمجموع 392.5، والشعبة العلمية جاء في المركز السادس الطالب محمد أحمد أبوالفتوح قرني بمجموع 403.5.

جاء ذلك بحضور؛ نائب المحافظ، والسكرتير العام، و مدير مديرية التربية والتعليم، و مديري مدارس الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم.