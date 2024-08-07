اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 08:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 07:25 م
محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة جانب من التكريم
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة أوائل طلاب الثانوية العامة الثلاثة من أبناء محافظة الإسكندرية لتهنئتهم بمناسبة تفوقهم الدراسي وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية للطلاب الثلاثة، أنهم نماذج مشرفة لمحافظة الإسكندرية، ومثال يحتذى به فى الجد والاجتهاد، مضيفًا بأن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطلاب وأسرهم فرحتهم بهذا التفوق الذي جاء نتيجة لجهود مكثفة من أولياء أمورهم، بجانب العناصر المتميزة داخل المدرسة على مدار العام الدراسي، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته لكون ثلاثة من أبناء محافظة الإسكندرية ضمن أوائل الثانوية العامة؛ حيث جاء ضمن أوائل الشعبة الأدبية: في المركز الأول الطالبة ندى أحمد حسن مرسي بمجموع 394.5، وفي المركز الرابع الطالب اياد عادل زكي حسين بمجموع 392.5، والشعبة العلمية جاء في المركز السادس الطالب محمد أحمد أبوالفتوح قرني بمجموع 403.5.

جاء ذلك بحضور؛ نائب المحافظ، والسكرتير العام، و مدير مديرية التربية والتعليم، و مديري مدارس الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم.

 







الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

اوائل الثانوية العامة

الثانوية العامة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة