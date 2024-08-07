محافظ الإسكندرية يتفقد سوق زنانيرى لمتابعة أسعار السلع ويوجه بإزالة الإشغالات

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، شارع سوق زنانيري بنطاق حي شرق وذلك لمتابعة مدى التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والتحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية.

وخلال الجولة؛ وجه محافظ الإسكندرية بإزالة كافة الإشغالات المعيقة لحركة المارة بالسوق وتوسعة الطريق أمامهم، وتلاحظ خلال المرور بالسوق وجود تفاوت في أسعار السلع بين التجار ولهذا كلف سيادته مدير مديرية التموين بالمرور على التجار بالسوق بشكل دوري ومفاجئ لمراقبة أسعار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وقد استمع؛ محافظ الإسكندرية إلى شكاوى المواطنين فى السوق والتى تلخصت فى مغالاة التجار فى أسعار السلع، وترميم الحفر بالشوارع وإزالة إشغالات الطريق، جاء ذلك بحضور سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، وكافة الجهات التنفيذية المعنية.



