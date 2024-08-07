محافظ أسيوط يفاجئ العاملين بمستشفى الغنايم المركزى ويحيل ممرضين للتحقيق

أسيوط -هيثم البدرى

واصل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولاته الميدانية على المستشفيات لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، حيث فاجأ مستشفى الغنايم المركزي في الرابعة فجراً، وقرر إحالة ممرضين للتحقيق لتقصيرهم وإهمالهم في عملهم، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وتفقد محافظ أسيوط أقسام المستشفى المختلفة، ومنها الاستقبال العام والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوى التي تضم 21 جهازا وتفقد وحدة العناية المركزة، وتفقد أيضاً صيدلية المستشفى للتأكد من توافر الأدوية ومعرفة النواقص منها، واحتياجات المستشفى، مؤكداً أنه تم توفير كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم تسليمها لمديرية الصحة، تمهيداً لتوزيعها على المستشفيات كما التقى بالمرضى وتحاور معهم عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وتفقد المحافظ غرفة العمليات والتي فوجئ بأنها مغلقة، وتبين عدم وجود الممرض والممرضة المسئولين عن غرفة العمليات، وعلى الفور أمر بإحالتهم للتحقيق في النيابة الإدارية لتقاعسهم عن أداء واجبهم وإهمالهم وتقصيرهم في عملهم.

وأكد أبوالنصر، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل، وخاصة بالقطاع الطبي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى، مؤكداً أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المستشفيات بالمراكز والمدن والقرى لمتابعة انتظام العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل وإثابة المتميزين في عملهم موجهاً بتقديم كافة سبل الدعم للمستشفيات والتي تخدم قطاعا عريضاً من المواطنين للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.



جانب من الجولة



جولة المحافظ