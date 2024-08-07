محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية الشاملة ضمن حملة "100 يوم صحة"

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، فعاليات القافلة الطبية الشاملة بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط، ضمن حملات "100 يوم صحة" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان بالمراكز والأحياء والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس الجمهورية" تحت شعار "100 مليون صحة" وذلك للاطمئنان على توافر كافة الخدمات الصحية وأعمال الكشف الطبي وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي.

وتابع المحافظ: أعمال توقيع الكشف الطبى بالعيادات المختلفة على المواطنين، وصرف الأدوية بالعيادات المتنقلة، والاستعانة بوحدة طب الأسرة بقرية إسكندرية التحرير، وعيادة الأشعة ومعمل التحاليل، كما تفقد المحافظ ندوات التثقيف الصحى وقياس الضغط والسكر والعلاج على نفقة الدولة.

والتقى المحافظ بعض المواطنين المترددين على القافلة واطمأن منهم على الخدمات الطبية المقدمة لهم وتوفر الأدوية الطبية وعمل التحاليل والأشعة بالمجان، وسط سعادة ورضا من المواطنين، كما وجه الأطباء ببذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للقوافل الطبية الشاملة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفعاليات حملة " 100 يوم صحة "وإستهداف أماكن تجمعات المواطنين بالمصالح الحكومية وأمام دور العبادة ومحطات القطار والأتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات والنوادي وكورنيش النيل لتقديم الخدمات الطبية وتحسين وزيادة كفاءتها لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن الوحدات المتنقلة للحملة تقوم بإجراء الفحوصات والكشف على المواطنين وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مختلف المجالات الصحية وذلك بالتنسيق بين الإدارات الفنية المعنية بمديرية الصحة والسكان ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية.