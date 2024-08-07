محافظ أسيوط يتفقد دير السيدة العذراء بدرنكة وبيت القديسة مريم

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، يرافقه الأنبا يوأنس أسقف ايبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط والبدارى وساحل سليم وتوابعها، دير السيدة العذراء بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، فى أول أيام الاحتفالات السنوية بذكرى رحلة العائلة المقدسة وذلك للوقوف على الاستعدادات الجارية للاحتفال بمولد السيدة العذراء مريم، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية واللوجستية اللازمة لضمان راحة وسلامة الزوار، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى للمحافظة، والعميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مسار وطريق دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة وكان فى استقباله الأنبا يوأنس رئيس الدير وأسقف الأقباط الأرثوذكس لايبارشية أسيوط والبدارى وساحل سليم وتوابعها وتابع كافة الإجراءات التى تم اتخاذها لتأمين الزوار وضمان سلامة المواطنين، بما فى ذلك تكثيف الحضور الأمنى، وتفعيل خطط الحماية المدنية، وتنفيذ حملات مرورية لضمان السيولة المرورية كما وجه بتكثيف أعمال النظافة بصفة يومية وصيانة أعمدة الإنارة على الطرق المؤدية للاحتفال بشكل دورى ووجه أيضًا برفع درجة الإستعداد فى المستشفيات وتجهيز أطقم طبية متكاملة فى منطقة الاحتفال، وتوزيع سيارات الإسعاف على الطرق المؤدية للمنطقة.

و حرض المحافظ والأنبا يوأنس على تفقد فندق بيت القديسة مريم المواجه للدير للاطمئنان على الخدمات المقدمة للزوار مؤكدًا على أهمية التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية لخروج احتفالات مولد السيدة العذراء بالشكل الذى يليق بأهمية هذه المناسبة التى تعد من أهم المناسبات الدينية المسيحية فى مصر والذى يوافق ذكرى رحلة العائلة المقدسة فى مصر.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن احتفالات مولد السيدة العذراء تجسد روح الوحدة الوطنية والمحبة والإخاء التى تسود المجتمع المصرى، مؤكدًا على إلتزام الدولة المصرية بتوفير كافة سبل الراحة والأمان لجميع المواطنين، دون تمييز موجهًا الشكر والتقدير لرجال الأمن على جهودهم المتميزة فى تأمين الاحتفالات.

من جانبه، أعرب الأنبا يوأنس، عن شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على اهتمامه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح احتفالات مولد السيدة العذراء، بالإضافة إلى متابعته المستمرة لأعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والطرق المؤدية للدير، مؤكدًا على عمق الترابط والانتماء بين كافة أبناء الوطن الواحد.