لجنة لمعاينة موقع المستشفى الجامعى غرب مدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء انه بتوجيهات من اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتحت إشراف اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ قامت لجنه مشتركة من ديوان عام المحافظة وجامعه العريش لمعاينه موقع المستشفى الجامعي بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينه العريش.

وسيقام المستشفي الجامعي علي مساحه 50 فدان ،و سيكون بمثابه مجمع طبي علي احدث الطرز المعمارية لخدمه كافه أبناء محافظة شمال سيناء. ويأتي إنشاء مستشفي جامعي في مدينه العريش ضمن المشروعات التنموية والخدمية الكبيرة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء.

وتضم اللجنة كلا من امين جامعة العريش و الاستشاري الهندسي لجامعه العريش ومدير التخطيط العمراني بمحافظة شمال سيناء.

