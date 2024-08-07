كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان

سول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية بسول أن كوريا الجنوبية قررت حظر السفر إلى المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان، ورفعت مستوى التحذير الجزئى للسفر إلى إيران حيث ستصدر "تحذير سفر خاص" يدعو إلى إلغاء أو تأجيل الرحلات لبقية المناطق فى إيران.

وتحتفظ كوريا الجنوبية بحالة التأهب من المستوى الثالث تجاه المناطق الإيرانية المتاخمة لتركيا والعراق وثلاثة أقاليم ساحلية - خوزستان وبوشهر وهرمزجان - في الخليج.. ويوصي المستوى الثالث بمغادرة البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأربعاء، عن الوزارة قولها - في بيان لها - "إن حظر السفر من المستوى الرابع، وهو الأعلى في نظام تحذير السفر المكون من أربعة مستويات، سيتم تطبيقه على منطقة الحدود الشمالية لإسرائيل ومنطقة الحدود الجنوبية للبنان، وستدخل التغييرات حيز التنفيذ بدءا من اليوم.

وكانت معظم مناطق إسرائيل ولبنان تخضع لمستوى تحذير السفر من المستوى الثالث، الذي يدعو إلى مغادرة البلدين.. وقد تم بالفعل إصدار تحذير السفر من المستوى الرابع إلى قطاع غزة والمناطق الحدودية.