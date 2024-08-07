قافلة طبية جديدة لدعم المرضى الأولى بالرعاية بـ7 قرى فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، فى تنظيم قافلة طبية جديدة توجهت إلى مستشفى أسوان الجامعى، حيث تم استقبال القافلة بالدعم والترحيب من مسئولى إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل متميز ولائق لقوافل جمعية الأورمان.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، فى تصريحات صحفية، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبى لـ(250) أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى الرغامة البلد والإصلاح والعدوة بمركز كوم أمبو، وقرى السيل الريفى والحكروب وأبو الريش والشلال بمركز أسوان، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية كالكشف الطبى بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافه إلى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الاجهزة التعويضية وتركيبها.

ووجه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان الشكر إلى إدارة مستشفى أسوان الجامعى وذلك لتقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب اساسى لقطار التنمية المستدامة، وكلمة عرفان لمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

الجدير بالذكر، أن جمعية الأورمان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية فى محافظة أسوان ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.