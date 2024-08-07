قائد الجيش الإيراني: سنرد بشكل صارم على سياسة الاغتيالات الإسرائيلية

كتب محمد عبد المجيد

أعلن قائد الجيش الإيراني، قبل قليل، عن أن دولته سترد بشكل مؤكد وصارم على سياسة الاغتيالات الإسرائيلية وجرائم الاحتلال، مؤكدا على أن اختيار يحيى السنوار قائدا لحركة حماس خلفا لإسماعيل هنية، فى منصب يعني أن الاحتلال فقد الأمل في مستقبله، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كانت حركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت عن اختيار يحيى السنوار، رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية.

واغتالت إسرائيل يوم 31 يوليو الماضى، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس و‌رئيس الوزراء الفلسطينى الأسبق فى العاصمة الإيرانية طهران بعدما كان فى زيارةٍ لها للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد مسعود بزشكيان، وقُتل إلى جانبِ هنية حارسه الشخصى القيادى الميدانى فى كتائب القسّام وسيم أبو شعبان.

ويحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، من مواليد عام 1962، اعتقلته إسرائيل عدة مرات وحكمت عليه بأربع مؤبدات قبل أن يفرج عنه بصفقة تبادل أسرى عام 2011، وعاد إلى نشاطه في قيادة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس)، ثم انتخب رئيسا للحركة في القطاع عام 2017 ومرة أخرى عام 2021.