فرقة "صحبة السمسمية" ضمن مهرجان الصيف الدولى الأحد بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تقدم مكتبة الإسكندرية حفلًا موسيقيًا لفرقة "صحبة السمسمية" ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى الحادى والعشرين، وذلك يوم الأحد 11 أغسطس على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.



جدير بالذكر أن صحبة السمسمية فرقة فلكلورية بورسعيدية، تأسست فى عام 2015 على يد قائد الفريق الفنان أحمد عشرى مع مجموعة من الفنانين الشباب الذين تتلمذوا على يد كبار فنانى السمسمية، وحملوا على عاتقهم الحفاظ على هذا الإرث أبًا عن جد.





جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولى فى نسخته الحادية والعشرين، من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى، بمشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلى الهلباوى، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيرى وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائى، ومدارس النقد السينمائى، وصنع الأفلام القصيرة.