غلق 10مخابز بلدية وضبط 516 محضرا تموينيا متنوعا بحملات على المخابز والأسواق

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 516 محضر متنوع خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وردع كل من تسول له نفسه الإتجار بحقوق المواطنين وصحتهم.

و تمكنت مديرية التموين بأسيوط بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ،من تحرير 516 محضر متنوع خلال عدة حملات تموينية مفاجئة على المخابز والأسواق بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم تحرير 462 محضر في مجال المخابز ،وغلق 10 مخابز لمدد زمنية مختلفة وذلك لإنتاجهم خبز بلدي ناقص الوزن بأزيد من 20 جرام في الرغيف فضلاً عن تحرير محاضر أخرى ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق المدعم وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

و تم تحرير عدد 54 محضر في مجال الأسواق ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وإدارة منشأة بدون ترخيص واستخدام أسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها وبيعها بأزيد من سعرها ) بالإضافة إلى تجميع 1160 رغيف خبز بلدي مدعم تم ضبطها قبل بيعها في السوق، و777 علبة سجائر مجهولة المصدر وبيعها بأزيد من سعرها فضلاً عن تصرف لبدال تمويني في ( 1400كيلو سكر ، و540 زجاجه زيت، و381 باكو شاي، و192علبه جبنه، و286 كيس مكرونة ،و126 كيس دقيق) وعدم وجود فواتير سلع السكر والأرز وزيت طعام وضبط أدوية محظور تداولها خارج الصيدليات.



