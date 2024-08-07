صحة القليوبية: تقديم 406 آلاف خدمة بمبادرة 100 يوم صحة خلال 6 أيام

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم 405930 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة»، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الثلاثاء ٦ أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة قدمت أمس الثلاثاء 91303 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 133413 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية، و79382 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة.

وأضاف، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 61597 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 51684 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 41604خدمة تنوعت بين 41201 تطعيمات روتينية، و275 مرور علي المنشآت الغذائية، بالإضافة إلي 128 مرورا خاص بأعمال صحة البيئة، إلي جانب تقديم 35450 خدمة لرعاية الأمومة والطفولة، والكشف عن 2432 مواطن خلال القوافل العلاجية.



وأضاف وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».