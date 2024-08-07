اليوم السابع
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شعبة الذهب: انتظام حركة البيع والشراء بمحال الصاغة.. وعيار 21 بـ 3325 جنيهًا

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 01:53 م
شعبة الذهب: انتظام حركة البيع والشراء بمحال الصاغة.. وعيار 21 بـ 3325 جنيهًا الذهب
كتب - إسلام سعيد

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تؤكد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن التجار ملتزمون بفتح محالهم ولم تتوقف عمليات البيع والشراء بالسوق المصري، ولم يمتنع أي من التجار عن العمل وملتزمون بالعمل وفقا للسعر العالمي المعلن. وهو 3325 للذهب عيار 21.

وتوضح الشعبة أن ما يحدث من تغيرات في الأسعار هي مسألة طبيعية تحدث كرد فعل للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، والتي تؤثر بدورها على السوق المصري وعلى سعر الدولار باعتباره جزء من السوق العالمي.

وتنفي الشعبة ما تم تداوله عن توقف السوق عن العمل في انتظار قرارات البنك المركزي المصري. وأن ما حدث للحظات بسيطة لم تؤثر إطلاقاً على مسار العمل، ولكنه كان مجرد محاولة لاستيعاب التغيرات السريعة.

وتهيب الشعبة بالجميع الحرص عند تداول أي أخبار قد تؤثر على السوق المصري الذي أصبح شديد الحساسية والتأثر بالأحداث العالمية، والتحلي بقدر من الحكمة والتأني قبل اتخاذ أي قرار أو إصدار أي بيان عام.
 







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