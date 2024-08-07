سيول هائلة تضرب شرق العوينات ودرب الأربعين لليوم الرابع.. فيديو وصور

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

شهدت منطقة شرق العوينات جنوب غرب محافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة وسيول فى بعض المناطق وذلك لليوم الرابع على التوالى وتسببت فى غرق طريق "العوينات - أبو سمبل" وغرق طريق "الداخلة - شرق العوينات"، بالإضافة إلى تحويل عدد من المناطق الصحراوية إلى بحيرات كبيرة وسط استمرار سقوط كميات كبيرة من الأمطار.

كما شهدت القرية 3 بقرى درب الثمانين التابعة لمركز باريس، هطول أمطار غزيرة على المنطقة، وقررت محافظة الوادى الجديد تخفيف حركة السير والانتقال بقدر المستطاع على الطرق السريعة بالمحافظة، والتى تربطها بمحافظات وادى النيل أسيوط وسوهاج والأقصر، تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة بمنطقة شرق العوينات جنوب غرب المحافظة على الحدود السودانية.

وفى متابعةٍ عاجلة وفورية لتداعيات سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق جنوب المحافظة، أجرت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، فى وقت سابق، جولةٍ تفقدية مُوسعة بقرى الأربعين بمركز باريس، على رأس لجنة تشكّلت طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأوضحت نائب المحافظ أن لجنة إدارة الأزمات والإغاثة بالتضامن قامت بحصر التلفيات والخسائر بالقرية، وتحديد المنازل المتضررة وكذا الزراعات والشون ووحدات التخزين، وتم التوجيه بتشكيل لجنة من التطوير الحضرى والإسكان لإعداد مقايسة عاجلة لإصلاح التلفيات وإعادة الوضع لما كان، وتخصيص مقار بديلة للأهالى يمكن اللجوء إليها لحين رفع كفاءة المنازل المتضررة والانتهاء من أعمال الإصلاحات.

كما أكّدت على متابعة جهود الوحدة المحلية فى رفع تجمعات المياه بالشوارع لتيسير حركة المواطنين، وتفقّد الوحدة الصحية بالقرية للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة وتوافر كافّة الأدوية والأمصال.

السيول التى ضربت سيول شرق العوينات ودرب الأربعين



السيول تضرب شرق العوينات ودرب الأربعين



السيول



جانب من السيول



جانب من سيول شرق العوينات ودرب الأربعين



جانب من سيول هائلة تضرب شرق العوينات ودرب الأربعين



سيول تضرب شرق العوينات ودرب الأربعين



سيول هائلة تضرب شرق العوينات ودرب الأربعين