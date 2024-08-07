سفير النمسا بالقاهرة يستقبل المطربة الأوبرالية المصرية مريم طاحون.. صور

كتب محمود راغب

حرص السفير النمساوى بالعاصمة المصرية القاهرة جورج بوستنجر على استقبال المطربة الأوبرالية المصرية المقيمة بفيينا مريم طاحون وذلك بمكتبه بمقر السفارة النمساوية بالقاهرة.

وكان فى استقبال النجمة المصرية التى اصطحبها والدها إسلام طاحون للقاء السفير النمساوى والمستشارة الثقافية لدولة النمسا بالقاهرة السيدة ألينا براندشتاتر التى أكدت لمريم أنه سيكون هناك تعاون بينها وبين المكتب الثقافى لإقامة حفلات بالقاهرة فى الفترة المقبلة.

ومن ناحيتها عبرت النجمة المصرية مريم طاحون عن سعادتها بالاستقبال الرائع من السفير النمساوى والمستشارة الثقافية النمساوية، مؤكدة أن هذا الاستقبال ترك أثرا رائعا فى نفسها حيث عكس اهتمام الدولة النمساوية متمثلة فى السفير والمستشارة الثقافية بالمواهب المتميزة بدولة النمسا.

ومن جانبه توجه إسلام طاحون والد المطربة المصرية ومدير أعمالها بالشكر للسفير النمساوى بالقاهرة ولجميع البعثة الدبلوماسية النمساوية على رائع الاستقبال وجميل الحفاوة التى استقبلوا بها الموهبة المصرية الشابة.

ومن ناحيته طالب بهجت العبيدى الكاتب المصرى المقيم بالنمسا بالاهتمام بالمواهب المصرية فى الخارج، كما تمنى أن تستفيد وزارة الثقافة المصرية بوجود المطربة الأوبرالية المصرية مريم طاحون بالقاهرة بإقامة إحدى الحفلات الكبرى لها.