اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 01:58 م
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سعر الذهب فى مصر يخسر 40 جنيهًا وعيار 21 بـ 3330 جنيهًا

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 12:52 م
سعر الذهب فى مصر يخسر 40 جنيهًا وعيار 21 بـ 3330 جنيهًا الذهب - أرشيفية
إسلام سعيد

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سجل سعر الذهب في مصر هبوط بحوالي 40 جنيهًا مع فتح التداول الآن على الذهب في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 هبوط من 3370 جنيهًا ليسجل حاليًا 3330 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3806 جنيها.

عيار 21 يسجل 3330 جنيها.

عيار 18 يسجل 2854 جنيها.

عيار 14 يسجل 2220 جنيها.

الجنيه الذهب 26840 جنيه.

استطاع سعر الذهب في مصر أن يحافظ على مكاسبه يوم أمس، ليبدأ تداولات اليوم بشكل سلبي، وذلك على الرغم من التغيرات الحادة في حركة أونصة الذهب العالمي يوم أمس بسبب التحركات الحادة في الأسواق المالية العالمية.

يرجع تمسك الذهب المحلي بمكاسبه فوق 3300 جنيهًا نتيجة تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية واستقراره فوق المستوى 49 جنيه لكل دولار، ليصل اليوم إلى متوسط 49.30 جنيه لكل دولار.







سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

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