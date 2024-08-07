زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، دون ورود تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء، بأن مركز الزلزال يقع على بعد 15 ميلا جنوب غربي بلدة لاموند بولاية كاليفورنيا، فيما أعقب الزلزال ما لا يقل عن 30 هزة ارتدادية تتراوح شدتها ما بين 2.5 و4.5 درجة.

يذكر أن عاصفة استوائية تضرب الولايات المتحدة، حيث ارتفعت حصيلة قتلى العاصفة الاستوائية ديبى بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 6 أشخاص على الأقل، وذلك بعد أن ضرب الإعصار ولاية فلوريدا ثم انتقل إلى ولاية جورجيا، ليواصل مساره نحو ولايتى نورث وساوث كارولينا.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن التوقعات الجوية تشير إلى أن المنطقة ستشهد أسبوعا من الأمطار الغزيرة والسيول، مع تحذيرات من فيضانات كارثية محتملة.. ومن المتوقع أن يرتفع منسوب المياه في بعض المناطق الساحلية ليصل إلى مترين تقريبا، مما يزيد من مخاطر الفيضانات في المناطق المتأثرة.

وطالبت السلطات المحلية المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة لضمان سلامتهم.

وكان حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية "رون دي سانتيس" قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ في 61 مقاطعة من أصل 67 في الولاية، تحسبا لأثار العاصفة الاستوائية "ديبي".