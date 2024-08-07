رفع 179 حالة إشغال طريق وتندة مخالفة فى المنشية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حي الجمرك في محافظة الإسكندرية برئاسة العميد عمرو عبد المنعم رئيس الحى، حملة استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات بنطاق منطقة المنشية في حي الجمرك.

وذلك تنفيذا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية بالاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، وشدد محافظ الإسكندرية على رفع جميع التعديات، وكذلك رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من إشغالات الطريق.

وجاءت الحملة استمرار لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات، بتواجد اللواء عبد الخالق حجازي حكمدار وسط والرائد ياسر رجب رئيس وحدة مرافق الحي، حيث قامت إدارة إشغال الطريق برئاسة حمدي حسان مدير إدارة اشغال الطريق ، بإزالة الإشغالات الموجودة أمام مدارس أحمد لطفي والمنشية ورفع اشغالات لmعدد 149 حالة اشغال طريق و30 تنده مخالفة وذلك ضمن سلسلة الحملات المكبرة التي ينفذها حي الجمرك.



