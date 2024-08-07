رئيس مياه المنوفية يتفقد أداء العاملين بالشركة اختبارات المسار الوظيفى

المنوفية - محمد فتحى

تفقد المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أداء العاملين بالشركة اختبارات المسار الوظيفي للترقية لعام 2024م لعدد ( 897 ) موظفا، بمختلف التخصصات الوظيفية .

وأوضح، أنه جارى اجراء اختبارات المسار الوظيفي خلال الفترة من 4 أغسطس 2024م حتى 14 أغسطس 2024م وذلك بكلية التجارة جامعة المنوفية بالتعاون مع الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة للمياه .

وأشار، إلي أن برامج المسار الوظيفي تهدف إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتمكينهم من تطبيق منهجية جديدة تعود مردوده الإيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الخدمة المقدمة لهم، وقد تم التدريب عليها في مجال عملهم بالشركة، وفقا لرؤية وتوجيهات الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن اجتياز اختبارات المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالشركة شرط اساسي من شروط الترقية.



