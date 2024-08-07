رئاسة مركز باريس تجرى قرعة علنية مكملة لتسليم منازل للمنتفعين بقرية بغداد

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد عن إجراء قرعة علنية مكملة لمشروع المنازل الريفية بإجمالي 50 منزلًا مستهدف تسليمه ضمن خطة المحافظة لتوفير إسكان ريفي بدعم وتيسيرات في السداد لتخفيف العبء عن المواطنين حيث تمت القرعة على 10 منازل من قوائم الاحتياطى بديلا للغير ملتزمين بسداد مستحقات الدولة لحجز المنازل بعد فوزهم بالقرعة الأولى وذاك بحضور المتقدمين للاستفادة من تلك المنازل الريفية.

كان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعلن انه تم تسليم المنازل التابعة لمشروع المنازل الريفية بمنطقة أرض الملك بقرية بغداد بمركز باريس لـ 32 مستفيدا من أبناء المركز كمرحلة أولى، مؤكدا على أنه الانتهاء من توصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للقرية، مشيراَ إلى أن المشروع يشمل حفر بئر ري زراعي لاستصلاح 200 فدان، يجري تقسيمها وتسليمها للمستفيدين من المشروع لإقامة مجتمع عمراني زراعي متكامل.