اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 11:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حملة هاريس: جمعنا 36 مليون دولار منذ اختيار "تيم والز" نائبا

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 10:02 م
حملة هاريس: جمعنا 36 مليون دولار منذ اختيار "تيم والز" نائبا نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس
أ ش أ

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كشفت حملة نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس إنه تم جمع 36 مليون دولار خلال 24 ساعة بعد اختيار تيم والز نائبا لهاريس.


وكانت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية قد أفادت - أمس نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها - بأن مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة كامالا هاريس، اختارت حاكم ولاية "مينيسوتا" تيم والز مرشحا لمنصب نائب الرئيس.


وحصلت هاريس - أمس - رسميًا على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، وذلك بعد إعلان اللجنة الوطنية الديمقراطية النتائج الرسمية للتصويت عبر الإنترنت .







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