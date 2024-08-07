جهاز أشعة مقطعية جديد لمستشفى شبراهور بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالدقهلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن وصول جهاز أشعة مقطعية لمستشفى شبراهور، حيث تم استقباله بالمستشفى، أمس الثلاثاء، وسيكون متاحا لخدمة المواطنين فور الانتهاء من تركيبه.

وأعرب الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية نيابة عن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ومستشفياتها عن شكره، وتقديره إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، والدكتور محمد فوزي، مساعد الوزير لشئون الأشعة، والدكتورة سهام السعدني، مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعم مستشفى شبراهور بجهاز أشعة مقطعية.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.