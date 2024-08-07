جمارك نويبع تضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة لجمارك نويبع برئاسة محمود حمزة مدير عام الادارة العامة لجمارك نويبع من ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 297 لسنة 2929 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها .



فبناءا على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة جمرك الصادر وإدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحه التهرب الجمركى وإدارة البحث الجنائي بميناء نويبع مفادها اعتزام المدعو ي . ج . مصر ى الجنسية تهريب كميه من البضائع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالشاحنه رقم ج ي د 8 4 2 8 قيادته والمحمل عليها مشمول البيان الجمركى رقم 73771 والصنف عبارة عن موبيليا خشبيه متنوعة وذلك حال سفره الى خارج البلاد عبر ميناء نويبع البحري.

قام عمر عبد النور مدير إدارة مجمع الوارد بتشكيل لجنه جمركية من الاداره العامه لجمارك نويبع من أحمد دياب مدير الاداره ومصطفى الجالي ومحمد العزاوي مأمورى الجمرك ومحمد عطتيو ومصطفى الحناوي وحسنى محمد حسين بمكافحة التهرب وأسامه أبو سعد وأحمد الكوز بالأمن الجمركي وأحمد عميرة مدير التعريفة لتنفيذ الاخبارية بالتنسيق مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع فتبين وجود 410 خرطوشه سجائر مخبأة أسفل جسم المقطورة والجميع ملصق عليه طابع البندرول غير خالصه الضرائب والرسوم ولم يقر عليها السائق اثناء اجراءات التفتيش الجمركي بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركيه والقيود الاستيراديه وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولا ئحته التنفيذيه

قرر سلمى سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 12 لسنة ٢2024 وحرره طارق جبر ومحمود صالح باحثى قانون وأحيل المتهم والمضبوطات.

وتم التصالح وسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة بمبلغ 348 ألفا و400 جنيه.



يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.