جامعة الزقازيق تحيل الطالب صاحب وصلة الرقص فى حفل تخرجه للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

انتشر فى ساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق قيام طالب بوصلة بالرقص، أمام أساتذة كلية وزملائه بكلية التجارة جامعة الزقازيق، أثناء الاحتفال بتخرج الدفعة وتسلمة شهادته، حيث تداولت منصات مقطع الفيديو وعبر المتابعين عن استيائهم لتصرف الطالب.

من جانبها، قررت جامعة الزقازيق، إحالة الطالب صاحب الواقعة للتحقيق، وأصدرت بيانا جاء فيه: إيماء إلى الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى حول واقعة تجاوز أحد الخريجين والخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية بإحدى حفلات التخرج بقاعة الاحتفالات الكبرى باستاد جامعة الزقازيق.





وأكدت الجامعة على أهمية التمسك بالتقاليد والأعراف الجامعية والأخلاقيات والأداب العامة بالمجتمع، والتى يتم ترسيخها فى نفوس أبنائها من الطلاب والطالبات، ونود التنويه أن هذه الواقعة هى تصرف فردى للتعبير عن فرحة طالب بتخرجه ولكنها خرجت عن السياق العام والمألوف بشكل لا يتوافق مع خصوصية ومكانة الجامعة كبيت للعلم والعلماء، وبناء على ما سبق تم بحث الموضوع، وإحالته للتحقيق.