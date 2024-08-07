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تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل برامج الدراسة بهندسة حلوان وفرص التوظيف

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 11:02 ص
تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل برامج الدراسة بهندسة حلوان وفرص التوظيف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 ، وبدء الطلاب فى البحث عن الكليات قبل إعلان موعد تنسيق المرحلة الأولى والتي من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال 24 ساعة، ننشر قائمة البرامج الخاصة بكلية الهندسة جامعة حلوان وتفاصيل مدة الدراسة وفرص الالتحاق بسوق العمل.

برنامج هندسة القوى والوقاية

وتبلغ مدة الدراسة بالبرنامج 160 ساعة ويسمح بالقيد للحاصلين على الثانوية العامة شعبة الرياضيات وأن يكون التوزيع من خلال مكتب التنسيق، ويوفر البرنامج فرص عمل فى سوق العمل فى محطات القوى الكهربية وشركات البترول ومشتقاته وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية وشركات الأسمنت وغيرها من الشركات التي تعمل فى المجالات المختلفة

برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بالشراكة مع جامعة أونينيتونو الإيطالية

تبلغ عدد ساعات البرنامج 160 ساعة ويقبل طلاب شعبة رياضيات من الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية ويوفر فرص عمل فى كبرى شركات هندسة الحاسبات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل فى دول الاتحاد الأوروبى فى حالة الحصول على شهادة الجامعة الإيطالية .

برنامج هندسة الطاقة بكلية الهندسة بالمطرية

تبلغ عدد ساعات البرنامج 160 ساعة معتمدة ويقبل طلاب شعبة رياضيات من الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، ويوفر البرنامج فرص التوظيف لسوق العمل منها مهندس طاقة وكذلك المصانع التي بها ماكينات انتاج.

برنامج الهندسة الانشائية بكلية الهندسة بالمطرية

وتبلغ عدد ساعات البرنامج 160 ساعة معتمدوة ويشترط حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة علمى رياضة ويوفر البرنامج فرص عمل كمهندس انشائى قادر على تنفيذ وتصميم المنشآت الهندسية لجميع المواقع سواء منشآت خرسانية أو معدنية لشركات المقاولات لجميع الدول العربية .

برنامج العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بكلية الهندسة بالمطرية

تبلغ عدد ساعات البرنامج 160 ساعة معتمدة ويشترط للالتحاق به أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة شعبة الرياضيات ويوفر البرنامج مهندس معمارى متطول قادر على تصميم المنشآت المعمارية باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة والتي تخدم شركات المقاولات لجميع الدول العربية.

هندسة إلكترونية بالسيارات

وتبلغ عدد ساعات البرنامج 160 ساعة معتمدة ويشترط حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة وأن يكون شعبة علمى رياضة ويوفر البرنامج فرص التوظيف كمهندس ميكانيكا متطور ومتمكن فى استخدان الإلكترونيات وأجهزة التحكم وفرص العمل فى مصانع السيارات ومراكز الخدمة.

برنامج الهندسة وإدارة المشروعات والتشييد المستدام بكلية الهندسة بالمطرية

تبلغ عدد سعات البرنامج 160 ساعة ويشترط حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة وأن يكون شعبة علمى رياضة ويوفر البرنامج فرص التوظيف  فى مجالات التطوير العقارى فى شركات المقاولات والمشاريع القومية وإدارتها.
 







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