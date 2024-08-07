تموين المنيا يحرر 219 محضراً خلال حملات على المخابز والأسواق

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن تحرير 219 محضراً تموينياً بمراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 219 محضراً، ففى مجال المخابز البلدية تم تحرير 148 محضراً متنوعاً ما بين(إنتاج خبز ناقص الوزن- تصرف وتجميع دقيق بلدى مدعم - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات ).

وفى مجال الأسواق، تم تحرير 70 محضراً ما بين(سلع منتهية الصلاحية ـ منتجات مجهولة المصدر - عدم الإعلان عن الأسعار ـ تجار تموينيين)، كما تم تحرير محضر فى مجال المواد البترولية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

