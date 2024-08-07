بعد اختياره نائبا لهاريس.. تيم والز يهاجم ترامب: مشغول بنفسه فقط لا أمريكا

كتبت : نهال أبو السعود

قدمت كامالا هاريس مرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم والز في أول تجمع انتخابي لهما في فيلاديلفيا، كمدرس سابق ومدرب كرة قدم شعبي ألهم طلابه وخدم في الجيش وحسن حياة ناخبيه، لكن قدرته على توجيه هجمات لاذعة في متناول اليد ضد خصومهم الجمهوريين هي التي أكسبت والز مكانًا على البطاقة الوطنية، وخلال أول تجمع له، لم يخطئ.

وقال تيم والز أمام الحشد: "شكرًا لك، سيدتي نائبة الرئيس هاريس على الثقة التي وضعتها فيّ"، وأشارت الصحيفة إلى أن خطاب حاكم مينيسوتا بدأ بنصف ساعة من الهتاف لنائبة الرئيس كامالا هاريس وانتهت ببعض من أشد الهجمات التي شنها الديمقراطيون على الرئيس السابق دونالد ترامب وزميله في الترشح، السناتور جيه دي فانس من ولاية أوهايو.

وتابع : "يرى دونالد ترامب العالم بشكل مختلف قليلاً عنا". "أولاً وقبل كل شيء، لا يعرف أول شيء عن الخدمة. ليس لديه وقت لذلك لأنه مشغول جدًا بخدمة نفسه"، ثم جاء ما وصفته نيويورك تايمز بـ"الخنجر" حيث قال والز: "كانت الجرائم العنيفة في ازدياد في عهد دونالد ترامب" وتابع ساخرا : "بالطبع هذا لا يشمل حتى الجرائم التي ارتكبها" في إشارة الى ادانات ترامب في قضايا جنائية.

وتابع والز هجومه على جيه دي فانس نائب ترامب: "ومثل كل الأشخاص العاديين الذين نشأت معهم في قلب البلاد، درس جيه دي فانس في جامعة ييل، وتم تمويل حياته المهنية من قبل مليارديرات وادي السيليكون، ثم كتب كتابًا من أكثر الكتب مبيعًا ينتقد هذا المجتمع.. هذا ليس ما تمثله أمريكا الوسطى ويجب أن أخبركم، لا أستطيع الانتظار لمناظرة الرجل".